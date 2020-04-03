Двоє львівських медиків заразилися коронавірусом

У Львові в двох медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування.

Один з медиків – це лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловікові 47 років. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією.

В лікарні швидкої допомоги провели опитування осіб, з якими контактував хворий, всіх людей ізолювали, взяли біоматеріал для ПЛР-тестування. Також медики обстежують родичів хворого лікаря.

Другий лікар – з 5-ої міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

Так, 1 квітня експрес-тести виявили коронавірус у чотирьох працівників ринку «Шувар». 31 березня під час тестування працівників АТП № 1 на коронавірус у трьох експрес-тест показав позитивний результат. Їх аналізи вдправили на ПЛР-діагностику у обласний лабораторний центр.

Натомість ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Нагадаємо, експрес-тести лише дають підозру на коронавірусну інфекцію, а остаточно підтверджує – ПЛР-діагностика.

За останніми даними на Львівщині зафіксовано 13 випадків COVID-19, двоє пацієнтів одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.