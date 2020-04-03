13 підтверджених випадків COVID-19 на Львівщині: захворів 74-річний дідусь

На Львівщині виявили ще один випадок захворювання на коронавірус. Загалом у області офіційно зафіксовано 13 випадків COVID-19, двоє пацієнтів одужали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За результатами тесту, який отримали учора, 2 квітня, у ще однієї особи в області – позитивний результат. Пацієнт – це 74-річний чоловік.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васька, стан пацієнта – середньої важкості. Він перебуває на лікування в Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні.

Як повідомляв Львівський портал, станом на вечір 2 квітня на Львівщині з підозрою на коронавірус було 88 людей. Раніше повідомлялося про 12 хворих на COVID-19, з яких двоє вже одужали.

Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину введено штрафи від 17 000 до 170 000, детальніше читайте – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.