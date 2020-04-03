У Львові визначили алгоритм поховання хворих на коронавірус

Львів напрацював детальний порядок поховань осіб з коронавірусом, де детально розписано організацію проведення відповідних поховань для близьких померлої людини та всіх працівників ритуальних служб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зауважимо, що організація поховання померлих осіб від коронавірусної хвороби та тих, що мали підозру на COVID-19, буде остаточно затверджена на сьогоднішній комісії з питань ТЕБ і НС.

Поховання померлих осіб від коронавірусної хвороби та тих, що мали підозру на COVID-19, здійснюється із дотриманням нижче наведених вимог:

1.У разі встановлення факту смерті особи від коронавірусної хвороби тіло померлого перевозиться із закладу охорони здоров`я до КЗ ЛОР обласне паталогомічне бюро (морг) для проведення всіх необхідних процедур.

2.Якщо особа, яка перебувала на самоізоляції вдома, маючи підозру на коронавірусну інфекцію або підтверджену коронавірусну інфекцію, померла, то в такому випадку родичі померлого повинні одразу сповістити про факт смерті поліцію, свого сімейного лікаря або зателефонувати на «103».

3.Поліція, сімейний лікар та працівники швидкої допомоги керуються окремим протоколом щодо COVID-19.

4.Дезінфекція помешкання, ізоляція родичів та подальше інформування всіх необхідних служб здійснюється за відповідним протоколом.

5.В морзі тіло померлого має бути оброблене дезінфекційним хлоровмісним розчином, поміщене у непроникний герметичний пакет-мішок та покладене у щільно закриту труну.

6.Прощання з померлим і похорон з дому заборонено.

7.З моргу щільно закрита труна має бути доставлена на спецавтомобілі ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» (вул. Костя Левицького, 94-96) до місця поховання.

8.Могилу викопують глибиною не менше 2 метрів.

9.Якщо поховання здійснюється у гробівець, то щільно закриту дерев’яну труну поміщають в цинкову труну.

10.При здійсненні поховання померлого дозволяється перебувати одночасно не більше 10 особам, забезпечивши відстань між особами не менше ніж 2 метри, при наявності усіх елементів захисту (рукавички, окуляри, захисні маски).

11.На самому похороні відповідальним членом сім’ї померлого має бути чітко проведений облік осіб, присутніх при похованні із зазначенням дати і часу перебування, у якому має міститись ПІБ особи, адреса проживання, контактний номер телефону. Інформація заповнюється згідно з формою, наданою відповідальному члену сім‘ї в ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» (вул. Костя Левицького, 94-96) під час оформлення документів про смерть.

12.Духовенству дозволено здійснювати похорон лише в сам день поховання з дотриманням усіх правил та норм карантину.

Порядок дій членів сім’ї померлого від коронавірусної хвороби або з підозрою на коронавірус:

1.Участь у похороні померлого можуть брати особи з дотримуванням усіх норм та правил карантину.

2.При отриманні повідомлення про смерть близької людини, сім’я померлого повинна визначити відповідальну особу, яка не має проявів захворювання та буде здійснювати організаційні питання щодо похорону.

3.Учасники похорону мають добиратися до місця поховання індивідуальним транспортом.

4.Після похорону засоби особистого захисту покласти в пакет та викинути в сміттєвий контейнер.

Порядок дій відповідальної особи від сім’ї померлого :

1.Відповідальною особою може бути людина, яка не має проявів захворювання, дотримується усіх правил карантину та користується засобами індивідуального захисту (рукавички, окуляри, захисні маски).

2.Одразу після отримання звістки про смерть близької людини визначена особа повинна прибути в ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» (вул. Костя Левицького, 94-96) для узгодження всіх подальших дій щодо організації похорону.

3.Відповідальна особа повинна мати при собі документ, що засвідчує особу, отримати в ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» пам‘ятку поведінки на похороні та, за потреби, отримати всі необхідні елементи захисту для забезпечення учасників похорону.

4.На самому похороні відповідальним членом сім’ї померлого має бути чітко проведений облік осіб, присутніх при похованні із зазначенням дати і часу перебування, у якому має міститись ПІБ особи, адреса проживання, контактний номер телефону. Інформація заповнюється згідно з формою, наданою відповідальному члену сім‘ї в ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» під час оформлення документів про смерть.

5.У разі, якщо відповідальна особа від родини відсутня, організацією похорону займається ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг».

Львівський портал проаналізував у матеріалі «Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна», чи справиться Львів із можливими викликами у зв’язку з швидким поширенням COVID -19 і великою кількістю померлих у зв’язку з цим.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.