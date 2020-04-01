Карантин: у Львові ввели нові обмеження

У Львові вирішили заборонити користуватись дитячими майданчиками, оскільки це зона особливої небезпеки, зважаючи на скупчення там великої кількості людей. Відповідне рішення прийняли у середу, 1 квітня, на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС, передає пресслужба мерії.

Також комісія прийняла рішення:

Дозволити діяльність оптикам, магазинам з продажу медичних виробів, сервісним центрам з ремонту комп’ютерів, сервісним центрам мобільних операторів, що надають послуги мобільного зв’язку, майстерням з ремонту велосипедів, пунктам прокату велосипедів.

Рекомендувати усім мешканцям міста виходити з дому з документом, який засвідчує особу.

Заборонити вхід до торговельних залів, громадського транспорту, закладів охорони здоров’я, заправних станцій та інших установ, які працюють в умовах карантину, без засобів захисту – масок. У всіх закладах, які працюють в умовах карантину, повинні забезпечити наявність антисептиків на вході.

Дозволити перевозити у громадському транспорті пасажирів у кількості половина з наявних місць для сидіння.

Рекомендувати з 6 квітня усім торговим закладам забезпечити можливість безготівкової оплати, разом із готівковою. Ринкам рекомендовано виконати цю умову до 30 квітня.

Мерія звернеться до Нацбанку України щодо пониження ставки користування платіжними терміналами до 0,5−0,7%

Заборонити користуватись дитячими майданчиками.

Спортивним майданчиком може одночасно користуватись лише одна людина. Перед та після заняття на спортивному засобі його необхідно дезінфікувати.

Заборонити вживання їжі та напоїв у парках та зелених зонах міста.

Забезпечити харчування бездомних та потребуючих

На вихідних забезпечити рейди парками та скверами з залученням Нацгвардії на дотримання умов карантину і штрафування порушників.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу ще з 12 березня в Україні запровадили карантин. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нагадаємо, за порушення правил карантину на Львівщині оштрафували майже сотню людей.

Штрафи за порушення карантину для громадян становлять від 17 000 до 34 000 грн, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 грн. Протоколи про адміністративні порушення складають поліцейські, саме ж стягнення накладає місцевий суд.