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Карантин: у Львові ввели нові обмеження

Ольга Денисяка

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У Львові вирішили заборонити користуватись дитячими майданчиками, оскільки це зона особливої небезпеки, зважаючи на скупчення там великої кількості людей. Відповідне рішення прийняли у середу, 1 квітня, на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС, передає пресслужба мерії.

 

Також комісія прийняла рішення:

  • Дозволити діяльність оптикам, магазинам з продажу медичних виробів, сервісним центрам з ремонту комп’ютерів, сервісним центрам мобільних операторів, що надають послуги мобільного зв’язку, майстерням з ремонту велосипедів, пунктам прокату велосипедів.
  • Рекомендувати усім мешканцям міста виходити з дому з документом, який засвідчує особу.
  • Заборонити вхід до торговельних залів, громадського транспорту, закладів охорони здоров’я, заправних станцій та інших установ, які працюють в умовах карантину, без засобів захисту – масок. У всіх закладах, які працюють в умовах карантину, повинні забезпечити наявність антисептиків на вході.
  • Дозволити перевозити у громадському транспорті пасажирів у кількості половина з наявних місць для сидіння.
  • Рекомендувати з 6 квітня усім торговим закладам забезпечити можливість безготівкової оплати, разом із готівковою. Ринкам рекомендовано виконати цю умову до 30 квітня.
  • Мерія звернеться до Нацбанку України щодо пониження ставки користування платіжними терміналами до 0,5−0,7%
  • Заборонити користуватись дитячими майданчиками.
  • Спортивним майданчиком може одночасно користуватись лише одна людина. Перед та після заняття на спортивному засобі його необхідно дезінфікувати.
  • Заборонити вживання їжі та напоїв у парках та зелених зонах міста.
  • Забезпечити харчування бездомних та потребуючих
  • На вихідних забезпечити рейди парками та скверами з залученням Нацгвардії на дотримання умов карантину і штрафування порушників.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу ще з 12 березня в Україні запровадили карантин. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нагадаємо, за порушення правил карантину на Львівщині оштрафували майже сотню людей.

Штрафи за порушення карантину для громадян становлять від 17 000 до 34 000 грн, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 грн. Протоколи про адміністративні порушення складають поліцейські, саме ж стягнення накладає місцевий суд.

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