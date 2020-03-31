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За три місяці жертвами чадного газу у Львові стали 59 людей

Наталя Дуляба

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Із початку 2020 року у Львові чадним газом отруїлися вже 59 людей, серед них – 17 дітей, ще одна людина загинула. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

За даними міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, станом на кінець березня у Львові зафіксували 28 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 59 людей, в тому числі 17 дітей. Одна особа загинула.

Усі ці випадки стались через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.

«Основна вимога до приміщення, де є опалювальні прилади, – це притік свіжого повітря: через вікно, двері і вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений. У вентиляційному каналі завжди має бути тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з цих правил недотримане, то в приміщенні починає утворюватися чадний газ, тому й стається біда», – йдеться в повідомленні.

Найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Пам’ятайте: газ є вибухонебезпечним, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами: вибуху, пожежі, отруєння. Під час усіх нещасних випадків, пов’язаних із використанням газу, слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102.

Нагадаємо, у 2019 році на Львівщині чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

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