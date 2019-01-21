Через масові отруєння чадним газом у Львові стартувала позапланова перевірка житлових будинків

Від сьогодні, 21 січня, у Львові розпочинається позапланова перевірка всіх житлових будинків. Комунальні служби та працівники Львівгазу перевірятимуть їх на наявність витяжок та на справність димовентиляційних каналів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив Сергій Бабак, комунальні служби перевіряють вентиляційні канали у житлових будинках двічі на рік – навесні та восени. Але зважаючи на велику кількість постраждалих внаслідок отруєнь чадним газом, зараз у Львові розпочинають позапланові перевірки будинків усіх форм власності: комунальної, ОСББ та ЖБК.

«Позапланові перевірки у житлових будинках будуть організовувати голови районних адміністрацій…В компетенції міської ради – перевірка чистоти вентиляційних каналів. Те, що всередині квартири, – це вже абсолютна відповідальність її власника… Встановлено, що до таких тяжких наслідків (отруєння чадним газом та навіть до смерті, – ред.) призводить невиконання мешканцями чи власниками квартир елементарних правил експлуатації газового устаткування, нагрівальних котлів, п’єців. Люди повинні зрозуміти, що їхня безпека є у саме у їхніх руках. Тому ми закликаємо провести такі перевірки і в будинках ЖБК та ОСББ», – розповів Сергій Бабак.

За його словами, працівники ЛКП та Львівгазу не мають права самовільно зайти із перевіркою у квартиру, на це їм потрібна згода власника чи мешканця. Відтак львів’ян закликають максимально сприяти у проведенні таких перевірок. Вони триватимуть орієнтовно до середини березня.

«Працівники ЛКП дзвонять у квартиру, якщо їх впускають, то вони йдуть перевіряти. На жаль, є випадки, коли мешканці свідомо можуть не впускати працівників ЛКП і відмовляють у проведенні перевірки, бо знають, що газові прилади у них несправні. Або люди провели певні незаконні дії, що спричинюють неправильну експлуатацію приладів», – додав Сергій Бабак.

За даними міської ради, із початку року внаслідок отруєння чадним газом у Львові постраждали вже 19 людей, двоє із них померли.

«Серед цих 19 потерпілих – 6 дітей. Також маємо вже підтверджений факт смерті від отруєння чадним газом. Це були двоє туристів, які приїхали до Львова. Ще щодо двох смертей триває судмедекспертиза, але за всіма даними це також є смерть від чадного газу. Головною причиною отруєнь є порушення споживачем інструкції користування газовими приладами, тобто людина сама собі нашкодила», – підкреслив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Віктор Іваніцький.

Також до отруєння чадним газом може призвести відсутність тяги у димоходах, несправність газових приладів та відсутність свіжого повітря у приміщенні.

«Чадний газ ні кольору, ні запаху не має. Він наповнює приміщення дуже швидко, і достатньо 1% його у приміщенні для того, щоб наступила смерть. Це є дуже небезпечний газ, але від нього дуже просто вберегтись. Для цього потрібно створити притік повітря через вікно, через двері, а також стежити за тим, що був чистим вентиляційний канал. Бо у нас люди ставлять потужні вентилятори у вентиляційний канал, які крім того, що витягують із приміщення повітря, починають тягнути й те повітря, яке є у комині. Якщо у приміщенні є закриті вікна і двері, то цей вентилятор буде витягувати з нього спочатку повітря, а потім ті всі вихлопні гази, які мають йти в атмосферу, він перекине назад у приміщення», – пояснив технічний директор ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Крім дотримання правил безпеки та регулярних перевірок вимовентиляційних каналів у будинку, вберегтись від отруєння чадним газом допоможе й сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік чадного чи природного газу за допомогою звукового сигналу.

Зазначимо, що у житлових будинках Львова є 133 499 димових каналів та 301 666 вентиляційних каналів.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули. Як не стати жертвою отруєння чадним газом, читайте тут.