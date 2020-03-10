У Львові через отруєння чадним газом загинула жінка

У вівторок вночі, 10 березня, у Львові в будинку на вулиці Таманській, 14 через отруєння чадним газом загинула 62-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, близько 03.50 год. у ванній кімнаті квартири виявлено тіло 62-річної жінки. Ймовірно, причиною смерті стало отруєння чадним газом. Обставини події встановлюють.

У мерії додають, від початку року у Львові трапилось 23 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 45 осіб, з них 13 — діти.

Нагадаємо, протягом 2019-го загалом на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.