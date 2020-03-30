«Залишайся та займайся вдома». Провідні спортсмени Львівщини дали майстер-клас

Провідні спортсмени Львівщини пропонують легкі комплекси вправ, які можна виконати вдома під час коронавірусного карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Флешмоб «Залишайся та займайся вдома» запустило управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА

«Ми вирішили показати, що насправді карантин – не перешкода, для тих хто справді хоче займатись та дбати про своє здоров’я і фізичну форму. А, власне, успішні спортсмени Львівщини – ті, хто може показати гарний приклад та надихнути до тих занять. Дуже приємно, що цю ініціативу підхопили навіть наші колеги з інших областей», – зазначає начальник Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

Першим до челенджу долучився львівський каратист, володар олімпійської ліцензії та чемпіон Європейських і Світових ігор Станіслава Горуна. Спортсмен запропонував комплекс вправ на карантин, які можна виконати не відходячи від дивану.

Комплекс вправ запропонувала і дворазова чемпіонка світу з фітнесу у категорії фітнес-бікіні, багаторазова призерка міжнародних турнірів Оксана Бригідир. Спортсменка показала комплекс вправ, який можна виконати у перерві між рутинними справами.

Дуже інтенсивний комплекс тренувань показала перша в історії львів’янка, яка завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх з художньої гімнастики в Токіо, срібна призерка ІІІ-х літніх Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонка Всесвітньої гімназіади, мультимедалістка світових та національних змагань Христина Погранична.

«Тішить, що відео дивляться, діляться враженнями. До прикладу, відео тренування з Христиною Пограничною переглянули близько 15 тисяч людей. Навіть є попит на нові види тренувань. Тому обов’язково продовжуватимемо цю ініціативу та показуватимемо ще комплекси», – зазначає Роман Хім’як.

Як повідомляв Львівський портал, станом на зараз у Львівській області з підозрою на коронавірус є 99 людей. Діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей.

В Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.