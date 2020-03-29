В Україні зафіксували 475 випадків коронавірусу, летальних – 10

Станом на вечір 29 березня в Україні підтверджено 475 випадків інфікування коронавірусом, з них 10 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 год. 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.

Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Зазначимо, що станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. З них 9 – летальні.

Таким чином, за добу виявили 57 нових випадків інфікування.

Львівський портал повідомляв, що наразі з підозрою на COVID-19 на Львівщині є 96 осіб. В області коронавірус підтвердили у п’яти людей.

Спочатку коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.