ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні зафіксували 475 випадків коронавірусу, летальних – 10

Ольга Денисяка

|

Станом на вечір 29 березня в Україні підтверджено 475 випадків інфікування коронавірусом, з них 10 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 год. 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.

Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Зазначимо, що станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. З них 9 – летальні.

Таким чином, за добу виявили 57 нових випадків інфікування.

Львівський портал повідомляв, що наразі з підозрою на COVID-19 на Львівщині є 96 осіб. В області коронавірус підтвердили у п’яти людей.

Спочатку коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...