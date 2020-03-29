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За день на Львівщині з’явилось ще шість пацієнтів з підозрою на COVID-19

Ольга Денисяка

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Впродовж неділі, 29 березня, на Львівщині коронавірус медики запідозрили ще в шести людей. Загалом із підозрою на COVID-19 є 96 осіб. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків обласної інфекційної лікарні, предає Львівський портал.

 

У період з 8:30 години по 17:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще шість осіб.

Пацієнти з міста Львова, Винник, а також Самбірського району.

За даними медиків, загалом в області зараз є 96 хворих із підозрою коронавірус. Із них 59 людей перебуває в інфекційній лікарні, 74 – на самоізоляції.

Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Четверо пацієнтів перебувають у стані, наближеному до важкого.

За весь час із підозрою COVID-19 в області звернулася 186 людей. У 6 осіб виявили грип, ще в 90 пацієнтів не підтвердився коронавірус. Загалом із інфекційної лікарні вже виписали 53 людей.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині коронавірус підтвердили у п’яти людей.

Спочатку коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано понад 400 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них 9 осіб померло.

Нагадаємо, за порушення карантину в Україні «світить» від 17 000 до 170  000, детальніше читайте тут.

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