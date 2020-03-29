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Кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевалила за 400

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 29 березня підтверджено вже 418 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

При цьому у Центрі громадського здоров’я зазначають, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаєвщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. –  22 випадки;
  • Волинська обл. –  2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. –  6 випадків;
  • Донецька обл. – 2 випадки;
  • Житомирська обл. –  5 (1 летальний) випадки;
  • Закарпатська обл. –  1 випадок;
  • Запорізька обл. –  11 випадків;
  • Івано-Франківська область –  41 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ – 82 випадки;
  • Київська обл. – 45 випадок;
  • Кіровоградська обл.  – 4;
  • Львівська обл. –  5 випадків;
  • Луганська обл. –  2 випадки;
  • Одеська обл. –  8 випадків;
  • Полтавська обл. –  1 випадок;
  • Рівненська обл. –  9 випадків (2 летальних);
  • Сумська обл –  6 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. – 57 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. – 1 випадок;
  • Херсонська обл. – 1 випадок;
  • Хмельницька обл. – 1 випадок;
  • Черкаська обл. – 46 випадків;
  • Чернівецька обл. – 59 (1 летальний) випадків;
  • Чернігівська обл. – 1 випадок.
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Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляв Львівський портал, станом на вечір 28 березня в Україні було зафіксовано 356 випадків коронавірусної інфекції. Із них 9 осіб померло.

Що стосується Львівщини, то станом на 29 березня у області з підозрою на коронавірус є 90 осіб. У 5 мешканців вже діагностовано коронавірус.  Зокрема, мова йде про 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця, які мали контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Нагадаємо, раніше коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Як відомо, за порушення карантину в Україні «світить» від 17 000 до 170  000, детальніше читайте тут.

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