Кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевалила за 400

В Україні станом на ранок 29 березня підтверджено вже 418 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

При цьому у Центрі громадського здоров’я зазначають, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаєвщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 22 випадки;

Волинська обл. – 2 випадки;

Дніпропетровська обл. – 6 випадків;

Донецька обл. – 2 випадки;

Житомирська обл. – 5 (1 летальний) випадки;

Закарпатська обл. – 1 випадок;

Запорізька обл. – 11 випадків;

Івано-Франківська область – 41 (3 летальних) випадків;

м. Київ – 82 випадки;

Київська обл. – 45 випадок;

Кіровоградська обл. – 4;

Львівська обл. – 5 випадків;

Луганська обл. – 2 випадки;

Одеська обл. – 8 випадків;

Полтавська обл. – 1 випадок;

Рівненська обл. – 9 випадків (2 летальних);

Сумська обл – 6 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. – 57 випадків (1 летальний);

Харківська обл. – 1 випадок;

Херсонська обл. – 1 випадок;

Хмельницька обл. – 1 випадок;

Черкаська обл. – 46 випадків;

Чернівецька обл. – 59 (1 летальний) випадків;

Чернігівська обл. – 1 випадок.

Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляв Львівський портал, станом на вечір 28 березня в Україні було зафіксовано 356 випадків коронавірусної інфекції. Із них 9 осіб померло.

Що стосується Львівщини, то станом на 29 березня у області з підозрою на коронавірус є 90 осіб. У 5 мешканців вже діагностовано коронавірус. Зокрема, мова йде про 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця, які мали контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Нагадаємо, раніше коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Як відомо, за порушення карантину в Україні «світить» від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.