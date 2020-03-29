Кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевалила за 400

В Україні станом на ранок 29 березня підтверджено вже 418 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
При цьому у Центрі громадського здоров’я зазначають, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаєвщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.
Випадки підтверджено:
- Вінницька обл. – 22 випадки;
- Волинська обл. – 2 випадки;
- Дніпропетровська обл. – 6 випадків;
- Донецька обл. – 2 випадки;
- Житомирська обл. – 5 (1 летальний) випадки;
- Закарпатська обл. – 1 випадок;
- Запорізька обл. – 11 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 (3 летальних) випадків;
- м. Київ – 82 випадки;
- Київська обл. – 45 випадок;
- Кіровоградська обл. – 4;
- Львівська обл. – 5 випадків;
- Луганська обл. – 2 випадки;
- Одеська обл. – 8 випадків;
- Полтавська обл. – 1 випадок;
- Рівненська обл. – 9 випадків (2 летальних);
- Сумська обл – 6 випадків (1 летальний);
- Тернопільська обл. – 57 випадків (1 летальний);
- Харківська обл. – 1 випадок;
- Херсонська обл. – 1 випадок;
- Хмельницька обл. – 1 випадок;
- Черкаська обл. – 46 випадків;
- Чернівецька обл. – 59 (1 летальний) випадків;
- Чернігівська обл. – 1 випадок.
Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Як повідомляв Львівський портал, станом на вечір 28 березня в Україні було зафіксовано 356 випадків коронавірусної інфекції. Із них 9 осіб померло.
Що стосується Львівщини, то станом на 29 березня у області з підозрою на коронавірус є 90 осіб. У 5 мешканців вже діагностовано коронавірус. Зокрема, мова йде про 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця, які мали контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Нагадаємо, раніше коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.
Як відомо, за порушення карантину в Україні «світить» від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.
Соломія Головіна