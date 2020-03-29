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«Робіть зі мною, що хочете». Жінка, яка заразила коронавірусом кілька сіл, на колінах благала прощення

Соломія Головіна

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Перша хвора на коронавірус на Буковині жінка, яка примудрилася заразити десятки жителів свого і сусідніх сіл, звернулася до сусідів і попросила пробачення. Про це повідомляє Оbozrevatel.

 

Її звернення було опубліковане в Facebook Єлизавета нещодавно повернулася із заробітків з Італії. Ймовірно, там вона і підхопила небезпечний вірус.

Як інформує видання, приїхавши додому, місцева жителька брала найактивнішу участь у громадському житті свого села Колінківці.

При цьому зазначається, що вона ходила на мітинги під обладміністрацію 9 березня, де жителі трьох сіл боролися за створення ОТГ, спілкувалася з головою Колінківців. У результаті вона заразила не тільки своїх дітей і онуків: сам глава села зліг із високою температурою, а зараз 14 односельчан перебувають у лікарні з коронавірусом. На сьогодні, 29 березня, в Чернівецькій області виявлено 59 випадків коронавірусу.

А разом із Колінківцями на карантин посадили ще три села: Топорівці, Бочківці і Грозненці. У цих районах виставили блок-пости, всі дороги і лісові стежки перекрили шлагбаумами.

«Винуватиця» такої ситуації Єлизавета записала відео, де розповіла, що сама вже одужала і перебуває вдома. І пообіцяла більше ніколи не їздити до Італії на заробітки.

Також вона сказала, що чула, що люди хочуть спалити її будинок. А також, що хочуть розправитися з її дітьми і внуками.

«Не вбивайте їх, хочете вбивайте мене, ріжте, рубайте», – зі сльозами просить жінка.

Вона каже, що сім’я нікуди не виходить і сидить на сумках, із документами.

«Кожну ніч мої діти, як зайченята, не сплять зі страхом, як тільки чують шарудіння у дворі», – плаче жінка.

І скаржиться, що вдома немає овочів і хліба, доїдають макарони, тому що бояться вийти на вулицю, побоюючись гніву сусідів. Також жінка стала на коліна і просила, щоб залишили в спокої її родину.

«Залиште мого Максимчика і Сашка, залиште мою Катюшу, Наталку», – просить жінка.

«Я вас прошу, хочете розправитися – викличте мене в село, убийте, що хочете, те і зробіть, тільки залиште моїх дітей. Повірте, що жодна мама і бабуся не могла принести своїм дітям і онукам такої страшної біди. І вам не хотіла, вибачте мене», – просить Єлизавета

Це відео Єлизавета розсилає своїм односельцям через соцмережі. Зараз у Колінківцях 14 випадків коронавірусу, серед захворілих діти і внуки Лізи.

Як інформує видання, у селі кажуть, що спочатку були злі на жінку, бо, повернувшись з Італії, вона не сиділа вдома, а їздила і ходила по всій області. Хоча прекрасно знала, яка ситуація в Італії. Зараз у селі багато дітей хворіють, переважно в легкій формі. Однак обіцяних тестів на коронавірус тут так і не дочекалися. А багато медиків теж пішли на самоізоляцію.Також багатьох сусідів звернення жінки зворушило, вони обіцяють не чіпати родину, та й кажуть, що такої агресії, щоб підпалити будинок, у них не було.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено вже 418 випадків COVID-19. Із них – 9 випадків стали смертельними.

Що стосується Львівщини, то станом на 29 березня у області з підозрою на коронавірус є 90 осіб. У 5 мешканців вже діагностовано коронавірус.  Зокрема, мова йде про 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця, які мали контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Нагадаємо, раніше коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

За порушення карантину в Україні «світить» від 17 000 до 170  000 штрафу, детальніше читайте тут.

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

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