За ніч у Львівській області – 12 нових підозр на коронавірус

У Львівській області в період з 21:30 год. 28 березня по 8:30 год. 29 березня з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 12 осіб. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

Пацієнти з Буського, Миколаївського, Золочівського, Жовківського, Стрийського районів та міста Львів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 58 осіб. На самоізоляції знаходяться 69 сіб. За увесь час виписано – 53 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулася 180 людей.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час у 90 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозою на коронавірус є 90 осіб. У п’яти пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них 9 осіб померло.

Що стосується Львівської області, то у 5 мешканців вже діагностовано коронавірус. Зокрема, мова йде про 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця, які мали контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Нагадаємо, раніше коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Нагадаємо, за порушення карантину в Україні «світить» від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.