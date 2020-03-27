Карантин у Львові: збитки «Львівелектротрансу» та АТП-1 вже сягнули 9 мільйонів

За час обмеження кількості пасажирів в одному транспортному засобі, яке було запроваджено відповідно до постанови Кабінету міністрів України, комунальні перевізники Львова, зокрема ЛК АТП №1 та ЛКП «Львівелектротранс, вже отримали збитки на суму 9 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, у квітні ці збитки можуть становити 20−25 млн грн.

«Ми щодня моніторимо скільки коштів від перевезення пасажирів поступає на підприємства. Минулого тижня були дні, коли дохід впав у три рази, у п’ять разів, на вихідних сума коштів від продажу квитків зменшилася в 10 разів.

Відповідно наші комунальні підприємства АТП № 1 і ЛКП «Львівелектротранс» за 11 днів мають збитки 9 млн грн. Якщо говорити про прогнозовані збитки у квітні, бо до 24 квітня продовжено карантин, то вони можуть становити 20−25 млн грн», − розповіла Ірина Маруняк.

За її словами, для забезпечення належного перевезення пасажирів, з міського бюджету необхідно буде виділяти додаткові кошти для дотування ЛК АТП № 1 і ЛКП «Львівелектротранс».

«Що означають ці збитки для підприємств? Найперше, вони не мають коштів, щоб ремонтувати транспорт, щоб ремонтувати свої мережі, колії, а в майбутньому може виникнути проблема і з виплатою заробітної плати. Тому АТП № 1 і «Львівелектротранс» необхідно буде дотувати. Необхідно буде, щоб місто виділило додаткові кошти, щоб транспорт міг їздити. Якщо цього не зробити, то матимемо серйозні проблеми в їх роботі», − повідомила Ірина Маруняк.

Посадовиця додала, що сьогодні вихід на маршрути автобусів АТП № 1 становить 55%, приватних перевізників – 37%, а електротранспорт – трамваї і тролейбуси, практично 100% на маршрутах.

Раніше на час карантину у Львові діяло обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

Втім уряд також дозволив, щоб замість норми у 10 людей у великогабаритному громадському транспорті було заповнено 50% сидячих місць.

Також додамо, що у мерії скаржаться на роботу приватних перевізників під час карантину. Так, станом на ранок 24 березня містом курсували лише 20% автобусів приватних перевізників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.

Як відомо, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня.