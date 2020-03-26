У автобусах і трамваях дозволили перевозити до 50% пасажирів

Уряд уточнив, який бізнес незаборонений в умовах карантину коронавірусу в Україні, а також дозволив водіям великогабаритного громадського транспорту заповнювати до 50% сидячих місць. Відповідну постанову прийняли під час засідання, 25 березня. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними Олексія Дорошенка, уряд прийняв Постанову, яка уточнювала який бізнес може працювати в умовах запобігання поширення коронавірусу в Україні. Можуть працювати без обмежень:

– Торгівля продуктами, пальним, засобами гігієни, ліками, ветпрепаратами, кормами, агрохімікатами, насінням

– Банківські та страхові установи, мед- і ветеринарна практика, АЗС, СТО, заклади з ремонту техніки і побутових виробів, усі види пошти

– Заклади харчування тільки для адресної доставки.

– Суттєво покращили проїзд в громадському транспорті. Замість норми в 10 людей може бути заповнено 50% місць для сидіння.

Як відомо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначимо, на час карантину у Львові діяло обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.