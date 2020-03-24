У мерії кажуть, що вулицями Львова курсує 20% автобусів приватних перевізників

Станом на ранок 24 березня у Львові курсує близько 20% автобусів приватних перевізників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Натомість, як запевнили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, станом на 08.00 год. ранку 24 березня на міських маршрутах курсує 88% комунального транспорту.

«Сьогодні зранку на міських маршрутах працювало 100% трамваїв (70 одиниць), 100% тролейбусів (55 одиниць), 65% автобусів ЛК АТП № 1 (124 одиниці), і приблизно 20% автобусів приватних перевізників», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.