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У Львові на маршрути виїхало 69% громадського транспорту

Соломія Головіна

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Станом на ранок 26 березня на міських маршрутах курсує 150 автобусів і 115 одиниць електротранспорту. Вихід громадського транспорту на маршрути становить 69%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, вранці на міських маршрутах працює 100% трамваїв – 65 одиниць, 100% тролейбусів – 50 одиниць, 57% автобусів ЛК АТП № 1 – 109 одиниць, і 18% автобусів приватних перевізників – 41 автобус.

Дезінфекція транспорту проводиться двічі на день, водії забезпечені дезінфікуючими засобами.

Раніше на час карантину у Львові діяло обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

Втім уряд також дозволив, щоб замість норми у 10 людей у великогабаритному громадському транспорті було заповнено 50% сидячих місць.

Також додамо, що у мерії скаржаться на роботу приватних перевізників під час карантину. Так, станом на ранок 24 березня містом курсували лише 20% автобусів приватних перевізників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.

Як відомо, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня.

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