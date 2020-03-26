Facebook запустив сервіс інформування про коронавірус

Американська компанія Facebook запустила сервіс про новий коронавірус для інформування користувачів по всьому світ, передає Укрінфом.

Як зазначається, компанія «відкрила центр інформування про Covid-19, який доступний у верхній частині стрічки новин Facebook в ряді країн».

За допомогою нього користувачі можуть отримувати останні новини та інформацію, а також ресурси та поради, щоб залишатися здоровими і підтримувати своїх близьких.

«Він включає оновлення в режимі реального часу від національних органів охорони здоров’я та глобальних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я, а також корисні статті, відеоролики та публікації про соціальну дистанцію та запобігання поширенню Covid-19», – йдеться у публікації.

У компанії зазначили, що найближчим часом центр інформування про Covid-19 буде доступний по всьому світу.

Львівський портал повідомляв, що станом на вечір, 25 березня, коронавірус забрав життя 20 912 людей. Найбільше померлих зафіксовано у Італії – 7503 людей та ще 3445 осіб у Іспанії.

Зазначимо, що в Україні лабораторно підтвердили 156 випадків захворювання на коронавірус. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 53 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.