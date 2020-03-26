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У Іспанії коронавірус забрав ще 637 життів

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Станом на вечір, 25 березня, коронавірус забрав життя 20 912 людей. Найбільше померлих зафіксовано у Італії – 7503 людей та ще 3445 осіб у Іспанії, повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Wiki, на друге місце за смертністю від коронавірусу вийшла Іспанія де число померлих становить 3445 осіб. Китай замикає трійку антирейтингу, де заіксовано 3 281 (+4) летальних випадків.

Серед європейських країн статистика захворювання та летальних випадків виглядає так:

  • Італія – 74386 випадків, 7503 смертельних (+683)
  • Іспанія – 47 611 випадків, 2 808 смертельних (+637)
  • Німеччина – 37 323 випадки, 206 смертельні (+83)
  • Франція – 25 233випадків, 1331 смертельні (+231)
  • Швейцарія – 10 897 випадків, 153 смертельні (+23)
  • Британія – 8 089 випадки, 465 смертельних (+43)
  • Нідерланди – 6 437 випадків, 357 смертельних (+80)
  • Австрія – 5 560 випадків, 31 смертельних (+3)
  • Бельгія – 4937 випадків, 178 смертельних (+56)
  • Норвегія – 3 073 випадків, 14 смертельних (+2)
  • Португалія – 2 995 випадків, 43 смертельних (+13)
  • Швеція – 2 526 випадки, 44 смертельних (+4)
  • Данія – 1 861 випадок, 32 смертельних (+0)
  • Чехія – 1 654 випадків, 6 сметельний (+3)
  • Польща – 1051 випадкок, 14 смертельних (+4)
  • Греція – 821 випадок, 22 смертельних (+2)
  • Росія – 658 випадків, 2 смертельні (+2)
  • Україна – 145 випадків, 5 смертельних (+2)

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