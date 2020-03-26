У Іспанії коронавірус забрав ще 637 життів

Станом на вечір, 25 березня, коронавірус забрав життя 20 912 людей. Найбільше померлих зафіксовано у Італії – 7503 людей та ще 3445 осіб у Іспанії, повідомляє Львівський портал.

За останніми даними Wiki, на друге місце за смертністю від коронавірусу вийшла Іспанія де число померлих становить 3445 осіб. Китай замикає трійку антирейтингу, де заіксовано 3 281 (+4) летальних випадків.

Серед європейських країн статистика захворювання та летальних випадків виглядає так: