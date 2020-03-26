У Іспанії коронавірус забрав ще 637 життів

Станом на вечір, 25 березня, коронавірус забрав життя 20 912 людей. Найбільше померлих зафіксовано у Італії – 7503 людей та ще 3445 осіб у Іспанії, повідомляє Львівський портал.
За останніми даними Wiki, на друге місце за смертністю від коронавірусу вийшла Іспанія де число померлих становить 3445 осіб. Китай замикає трійку антирейтингу, де заіксовано 3 281 (+4) летальних випадків.
Серед європейських країн статистика захворювання та летальних випадків виглядає так:
- Італія – 74386 випадків, 7503 смертельних (+683)
- Іспанія – 47 611 випадків, 2 808 смертельних (+637)
- Німеччина – 37 323 випадки, 206 смертельні (+83)
- Франція – 25 233випадків, 1331 смертельні (+231)
- Швейцарія – 10 897 випадків, 153 смертельні (+23)
- Британія – 8 089 випадки, 465 смертельних (+43)
- Нідерланди – 6 437 випадків, 357 смертельних (+80)
- Австрія – 5 560 випадків, 31 смертельних (+3)
- Бельгія – 4937 випадків, 178 смертельних (+56)
- Норвегія – 3 073 випадків, 14 смертельних (+2)
- Португалія – 2 995 випадків, 43 смертельних (+13)
- Швеція – 2 526 випадки, 44 смертельних (+4)
- Данія – 1 861 випадок, 32 смертельних (+0)
- Чехія – 1 654 випадків, 6 сметельний (+3)
- Польща – 1051 випадкок, 14 смертельних (+4)
- Греція – 821 випадок, 22 смертельних (+2)
- Росія – 658 випадків, 2 смертельні (+2)
- Україна – 145 випадків, 5 смертельних (+2)