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«Цьогорічне ЗНО обов'язково відбудеться». Міносвіти закликає абітурієнтів не розслаблятися

Соломія Головіна

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Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний у Facebook запевнив, що попри ситуацію з коронавірусом Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року неодмінно відбудеться.

 

«Колеги, друзі, цьогорічне ЗНО обов’язково відбудеться, його ніхто не скасовує», – наголосив він.

Так, Міносвіти спільно з Українським центром оцінювання якості освіти  відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ (єдиний вступний іспит), ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування) за різних варіантів розгортання подій.

«Нагадую, що ЗНО –  це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову», – зауважив Єгор Стадний.

Відтак, за його словами, цього тижня МОН повідомить деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.

«Тому, так, випускниці та випускники, потрібно готуватися до ЗНО», – резюмував заступник міністра освіти.

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу поширення коронавірусу в Україні пробне ЗНО перенесли на квітень.

Для підготовки до ЗНО Міносвіти запустило онлайн-курси.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

Загалом в Україні коронавірус виявили вже у 84 людей, три із випадків стали летальними. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

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