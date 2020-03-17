Міносвіти запускає онлайн-курси з підготовки до ЗНО

Міністерство освіти і науки 17 березня о 18:30 запускає онлайн-курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, які транслюватимуть під час карантину. Про це Львівському порталу повідомили в Міносвіти.

Лекції з української мови та літератури, біології, математики та історії України транслюватимуть на телеканалі «РАДА» та YouTube-каналі Міносвіти.

Сьогодні трансляцію запланували з 18:30 год до 21:00 год. Надалі вона відбуватиметься за графіком:

середа: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;

четвер: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;

п’ятниця: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;

субота та неділя: 10:00-20:00 (з перервами).

«Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Саме тому ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом», – відзначила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона додала, що ті, хто мають якісний інтернет, зможуть дивитися уроки під час трансляцій та обрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на телеканалі «Рада».

Львівський портал повідомляв, що через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

Також ми повідомляли, що на час карантину дня усіх учнів шкіл Львова організують дистанційне навчання задля відпрацювання навчального матеріалу.

Тим часом в Україні вже зафіксували сім випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Із підозрою на коронавірус на Львівщині ізолювали вісьмох осіб.