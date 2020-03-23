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В Україні померла ще одна жінка з підозрою на коронавірус

Ольга Денисяка

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В Івано-Франківській області із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка. Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні у Facebook, передає УНН.

 

«Сьогодні жінка з підозрою (на коронавірус, – ред.), 65 років, померла в обласній інфекційній лікарні. Вона із села Чукалівка…поки що вона з підозрою – відповідні тести передані до Києва. Відповідно, будемо мати можливість отримати необхідну інформацію завтра»,  –  зазначив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом, про позитивний тест якої дізналися тільки після її смерті.

Львівський портал повідомляв, що в Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та 51-річної жінки, яка повернулася з Австрії. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

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