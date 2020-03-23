На час карантину українцям збираються збільшити субсидії

Міністерство соціальної політики пропонуватиме на найближчому засіданні уряду встановити додаткову компенсацію витрат отримувачів субсидій в період карантину. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Укрінформ.

«Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більш того, ми зараз посилюємо цей напрям роботи в умовах карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додатково компенсацію витрат для 3 мільйонів домогосподарств, які сьогодні отримують субсидію на оплату окремих комунальних послуг в період карантину», – наголосила Лазебна.

За її словами, це зроблять шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою.

«Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома, ми просимо їх бути ізольованими і ми знаємо про те, що ці люди будуть використовувати більше ресурсів. Тому кожна сім’я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 гривень», – зазначила урядовець.

Також Міністерство соціальної політики пропонуватиме на найближчому засіданні уряду посилення соціального захисту громадян, які втратять роботу в період карантину.

«Ми посилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи в період карантину, які в період карантину втратять свою роботу, ми для них спростимо порядок надання субсидій. Це також буде в цьому рішенні, яке ми плануємо винести на середу на засідання кабміну», – додала Лазебна.

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Що стосується Львівщини, то тут коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Коронавірус виявили у двох людей: львів’янина, який повернувся з Німеччини, щодо іншого хворого інформації наразі ще немає.

Як пообіцяв президент України Володимир Зеленський, через ситуацію з коронавірусом з квітня українці, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають додаткову тисячу.