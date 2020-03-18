Українці з маленькою пенсією у квітні отримають додатково по тисячі гривень

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у Facebook повідомив, що з квітня українці, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають додаткову тисячу.

«Із 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тис. грн. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій», – зазначив глава держави.

При цьому Володимир Зеленський додав, що значно швидше від коронавірусу розповсюджуються «фейки» щодо нього.

«Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус – це брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації: офіційним сторінкам МОЗУ, уряду, Верховної Ради України, Офісу президента України», – сказав президент України.

Раніше Львівський портал писав, що станом на кінець 2019 року 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію до 3 тис. грн.

Як відомо, в Україні наразі зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.