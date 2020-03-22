В Україні 8 людей одужали після коронавірусу, – Центр громадського здоров’я

Станом на ранок 22 березня в Україні вісім людей одужали після того, як у них виявили коронавірус. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України, передає Львівський портал.

Там зазначили, що всі 8 пацієнтів, які одужали, з Чернівецької області. Загалом там зафіксували 25 випадків інфікування, один з них – летальний.

Станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджені 47 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (4), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2), Львівській (1), Тернопільській (1) областях і в Києві (9).

В Україні три випадки стали летальниими. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 84 людей, 30 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.