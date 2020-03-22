У МОЗ назвали групи ризику: діабет, гіпертонія, хвороби легень

Люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до коронавірусу. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УП.

За словами Ляшка, особливо важливо зменшити мобільність людей, які перебували в осередках інфекції та тих, хто перебуває у групі ризику.

«За даними нещодавно опублікованої статистики в Італії, в групі ризику перебувають люди старші 60 років. Серед них найбільша летальність. Саме вони найтяжче переносять коронавірусну хворобу, особливо якщо похилий вік ускладнюється ще й наявністю хронічних захворювань»

Ляшко наголосив, що в першу чергу це діабет, після цього інші хронічні захворювання органів дихання, в першу чергу легень. Також гіпертонічна хвороба, як показує практика, часто призводить до того, що в людини виникають ускладнення, які можуть бути несумісні з життям.

Львівський портал повідомляв, що в Україні загалом підтвердили уже 47 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 84 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.