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ООН та ВООЗ готують для України два плани боротьби з коронавірусом

Ольга Денисяка

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Всесвітня організація охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерство охорони здоров’я розробляють для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом із бюджетом близько 38 мільйонів доларів та 20 мільйонів доларів. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

 

Один план створять для допомоги в закупівлі ліків і обладнання Україні, інший – для допомоги сходу України.

Сергій Кислиця заявив, що зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно:

а) обмінюватися інформацією;

б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації;

в) ізолювати тих, з ким контактував хворий;

г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний.

«Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько 38 мільйонів доларів та 20 мільйонів доларів», – сказав Кислиця.

Чиновник зазначив, що на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром близько 162 мільйонів доларів, однак в Україні планують залучити ще 20 мільйонів, оскільки потреби зростатимуть.

Львівський портал повідомляв, що в Україні загалом підтвердили уже 47 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 84 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

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