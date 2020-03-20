В Україні винесли перший вирок за порушення карантину

20 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив перше в Україні рішення за порушення правил щодо карантину. Він оштрафував жінку на 17 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі суду.

Суд встановив, що жителька Києва продавала харчові продукти з рук у невстановленому місці. Цим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.

«Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень», – зазначили в суді.

Львівський портал повідомляв, що за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначимо, що у Львові вирішили зобов’язати продуктові МАФи працювати через віконця, аби уникнути скупчення людей у невеликих кіосках. Щодо ринків, то на закупи впускатимуть не більше 10 людей.

Також відтепер за недотримання правил карантину у Львові штрафи виписуватимуть не лише поліцейські, а й окремі посадовці міської ради. Детальніше про нововведення читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.