Самотніх львів'ян під час карантину забезпечують продуктовими наборами

У Львові самотніх львів’ян, які перебувають на обліку в міському центрі територіального обслуговування, під час карантину забезпечуватимуть продуктами харчування, необхідними ліками та засобами гігієни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом на обслуговуванні міського терцентру перебуває близько 2 000 самотніх осіб. Кожен фахівець установи має під індивідуальною опікою 10 львів’ян. Соцпрацівники постійно спілкуються зі своєю групою: з’ясовують їх потреби, пояснюють, що нікому не варто виходити з дому, бо можна захворіти.

«Протягом 4 днів, з понеділка до четверга, було здійснено близько 3,1 тис. відвідувань та 7,6 тисяч телефонних дзвінків. Розпочалась доставка продуктових наборів, які міському терцентру допомагають комплектувати волонтери», – розповіла керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна.

Також вона додала, що на таку ініціативу міста відгукнулось багато небайдужих мешканців міста та волонтерів.

«Дуже приємно, що на цю ініціативу відгукнулося дуже багато волонтерів. Лише за перший день організованого збору продуктів небайдужі львів’яни принесли десятки продуктових наборів», – розповіла Галина Слічна.

Управління соціального захисту уклало угоду про закупівлю 200 продуктових наборів, які також передамо самотнім стареньким та людям з інвалідністю. У складі проднабору – олія, цукор, сіль, макарони, борошно, консерви та інші продукти довготривалого зберігання.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.

Зауважимо, що в Україні вже зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, троє з них стали летальними: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій – 33-річна жінка, також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Водночас станом на 20 березня у Львівській області з підозрою на коронавірус є 36 осіб. З них 30 перебувають у інфекційній лікарні, ще 6 – вдома на самоізоляції.

Як відомо, найбільшою групою ризику інфікування коронавірусом є люди похилого віку. Тож у Львові осіб віком 60−90 років закликали приділити особливу увагу своєму здоров’ю та утриматись від перебування у громадських місцях.

Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Фото: ЛМР