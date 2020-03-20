Через порушення карантину на Львівщині склали 12 адмінпротоколів

В Україні поліцейські склали 405 адмінпротоколів та розпочали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину. Зокрема, у Львівській області склали 12 таких протоколів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. Відтак склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині. Зокрема поліцейські склали 75 адмінпротоколів.

Також порушення виявлені у Києві (31), Київській (32), Донецькій (62), Запорізькій (25), Херсонській (21), Сумській (20), Волинській (16), Вінницькій (14), Львівській (12), а також у Миколаївській (11), Кіровоградській (9), Харківській (5) та Закарпатській (3) областях.

Крім того, по 18 адмінпротоколів складено у Чернівецькій та Черкаській областях. По 7 – у Рівненській та Чернігівській. Ще по 4 протоколи – у Івано-Франківській, Полтавській та Одеській областях. У Тернопільській та Житомирській областях виявлено по 2 порушення. У Хмельницькій складено 1 протокол.

Водночас до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 6 фактам за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема у Харківській (3 факти), по 1 – у Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові патрульні склали 5 протоколів на водіїв маршруток через порушення правил карантину.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.

Зауважимо, що в Україні вже зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, троє з яких померли : у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій – 33-річна жінка, також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Водночас станом на 20 березня У Львівській області з підозрою на коронавірус є 36 осіб. З них 30 перебувають у інфекційній лікарні, ще 6 – вдома на самоізоляції.