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У Львові призупинили роботу усіх візових центрів

Вероніка Рой

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На час карантину у Львові призупинили роботу усіх візових центрів. Таке рішення було прийнятно 19 березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Львівської міської ради.

 

Це рішення спричинене надмірним скупченням людей, яке було сьогодні біля візового центру на вул. Джерельній.

«Питання візового центру на вулиці Джерельній сьогодні збурило громаду міста Львова. Сьогодні там було величезне скупчення людей. Ми терміново скликали засідання оперативного штабу, розглянули це питання, скерували лист на цей візовий центр. На засіданні комісії ТЕБ і НС ми прийняли рішення про призупинення діяльності усіх візових центрів на території міста Львова», – наголосила керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 30 людей, троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

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