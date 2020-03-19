У Львівській інфекційній лікарні – дві нові підозри на коронавірус

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомив заступник директора інфекційної лікарні Ігор Берник, передає пресслужба ЛОДА.

Відомо, що один чоловік віком 65 років з міста Броди. Інший хворий – 33-річний чоловік з Яворівщини, знаходиться на самоізоляції. Він контактував з особою, у якої також підозра на коронавірус.

Наразі здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ.

Станом на 19 березня з підозрою на коронавірус на Львівщині у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 26 осіб, ще четверо – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 36 осіб.

Як повідомлялось раніше, за результатами тестів у 4 осіб – грип, у 2 інших – ГРВІ.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.