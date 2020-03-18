На час карантину українцям обіцяють частково відшкодувати комуналку

На час коронавірусного карантину, який триватиме в Україні до 3 квітня, громадянам планують відшкодовувати частину плати за комунальні послуги. Про це пише Уніан із посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Ми своєю постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей залишатися вдома, тому держава має взяти на себе часткову компенсацію комунальних послуг, які зростуть у зв’язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку. Прошу розрахувати відсоток компенсації, суму, яка необхідна. Також при необхідності категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку», – сказав Денис Шмигаль, звернувшись до профільних міністрів.

Прем’єр доручив міністерствам попрацювати над дорученням протягом трьох днів і на позачерговому засіданні Кабміну винести свої пропозиції.

«Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки прорахувати: перше – суму коштів, друге – можливі категорії громадян, можливо, всім. І третє: потреби бюджету на компенсацію частини, визначити відсоток компенсації частини комунальних платежів на час запровадженого карантину в Україні», – наголосив Денис Шмигаль.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

Аби унеможливити поширення коронавірусу, у Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Для того, аби львів’яни менше виходили з дому, мерія закликала оплачувати комунальні послуги в онлайн-режимі. Детальний перелік сервісів – за цим посиланням.

Нагадаємо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

В Україні наразі підтвердили зараження коронавірусом 14 людей. Два випадки – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали уже 25 людей, половина із них – мешканці Львова. У чотирьох із пацієнтів лабораторно не виявили коронавірусної інфекції. Втім до лікарні доправили ще трьох мешканців, тому на результати досліджень зараз чекають ще 24 людини.