25 відповідей на питання про коронавірус від Євгена Комаровського

Відомий український лікар Євген Комаровський дав відповіді на 25 поширених питань про коронавірус у ролику на своєму Youtube-каналі.

Перше питання, на яке відповів Євген Комаровський, про мобільний телефон і коронавірус.

«Метал і пластик – те, на чому коронавірус зберігається. Старайтеся однією рукою відчиняти двері, а іншою тримати телефон, щоб мікроби з ручки дверей не потрапили на мобільний. Вимити руки простіше, ніж дезінфікувати телефон. Можна використовувати гарнітуру», – наголосив він.

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Серед інших питань: чи передається коронавірус статевим шляхом; куріння і коронавірус; вегетаріанство і коронавірус; чи можна заразитися через фрукти; чи може вірус поширюватися каналізацією; вплив щеплення від грипу; чи вивозити дитину в село.

Як повідомляв Львівський портал, станом на вечір 17 березня в Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Водночас станом на 18 березня з підозрою на коронавірус у Львові було госпіталізовано вже 25 людей. Детальніше про це читайте тут. Вже згодом стало відомо, що у чотирьох пацієнтів виявили грип, відтак зняли підозру на коронавірус. А потім госпіталізували ще трьох мешканців Львівщини з підозрою на коронавірус. Відтак станом на зараз у інфекційній лікарні загалом є 24 таких пацієнти.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Як відомо, з 17 березня Україна зупинила авіасполучення, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.