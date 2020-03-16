В Укрзалізниці обіцяють повернути вартість квитків на міжнародні поїзди

Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків за скасовані міжнародні поїзди, без стягнення додаткових зборів. Про це Львівському порталу повідомили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди – без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси.

Там уточнюють, що повертатимуть гроші лише тим пасажирам, які купили квиток до станції за кордоном.

У всіх інших випадках повернення квитків відбуватиметься за загальними правилами, тобто можливе стягнення додаткових комісій та відшкодування лише частини вартості квитка.

Зазначимо, що через обмежувальні заходи низка країн скасували залізничне сполучення з Україною. Зокрема, Польщі, Словаччина, Угорщина, Білорусь та Росія.

Львівський портал повідомляв, що через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Наразі офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.