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Потяги з Росії та Білорусі не курсуватимуть до України через коронавірус

Соломія Головіна

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Росія і Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною і Молдовою з 17 березня. Про це повідомляє УП.

 

Як зазначили в «Федеральній Пасажирській Компанії» (РЖД), «з метою запобігання поширенню нової коронавірусной інфекції, до особливих вказівок», призупиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів.

Тимчасово відміняється курсування поїздів №65 / 66 Москва – Кишинів (АТ «ФПК»), №5 / 6 Москва – Київ (Українська залізниця), №23 / 24 Москва – Одеса, № 61/62 Москва – Миколаїв, в т.ч. вагони Херсон – Москва, №73 / 74 Москва – Львів, в т.ч. причіпні вагони Хмельницький – Москва, № 95/96 Москва – Кривий Ріг, в т.ч. вагони Полтава – Москва, Дніпро – Москва, №53 / 54 С.Петербург – Київ, в т.ч. безпересадочні вагони Харків – Санкт-Петербург, №47 / 48 Москва – Кишинів (Молдавська залізниця), №341 / 342 Москва – Кишинів, №361 / 362 С.Петербург – Кишинів, №369 / 370 Баку – Київ (Азербайджанська залізниця).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково, заявили у «Федеральній Пасажирській Компанії».

У пресслужбі Білоруської залізниці повідомили, що у зв’язку з ситуацією із коронавірусом COVID-19, Україною ухвалено рішення про закриття міжнародного залізничного сполучення.

«На підставі цього факту тимчасово призупиняється курсування поїздів, безпересадочних і причіпних вагонів: №32 / 31 Київ-Рига, а також причіпного вагона Мінськ – Рига; №53 / 54 Київ / Харків – Санкт-Петербург; №86 / 85 Мінськ – Київ; 94/93 Мінськ – Одеса; №100 / 99 Мінськ – Запоріжжя, а також безпересадочних вагонів Мінськ – Кишинів; №361 / 362 Кишинів – Санкт-Петербург, а також безпересадочних вагонів Гродно – Санкт-Петербург; №371 / 372 Могильов – Львів, а також причіпних вагонів Барановичі – Львів і Мінськ –Могильов; №856 / 855 Гомель – Сновськ; №6390 / 6389 Сарни – Горинь – Здолбунів; №6309 / 6310 і №6315 / 6316 Ковель – Хотислав».

Також змінюється маршрут руху прикордонних поїздів №6217 / 6218 Барановичі – Удрицьк – Барановичі і №6342 / 6341, 6344/6343 Брест –Заболоття – Брест.

Скасовуються і тимчасово курсувати не будуть: поїзд №31 / 32 Київ –Рига відправленням з Києва з 16.03.2020, відправленням з Риги з 17.03.2020, а також причіпний вагон Мінськ-Рига, відправленням з Мінська і Риги 17.03.2020; поїзд №54 / 53 Київ / Харків – Санкт-Петербург відправленням з Києва та Харкова з 15.03.2020, відправленням з Санкт-Петербурга з 16.03.2020; поїзд №86 / 85 Мінськ –Київ відправленням з Мінська з 15.03.2020, відправленням з Києва з 16.03.2020; поїзд №94 / 93 Мінськ – Одеса відправленням з Мінська з 17.03.2020, відправленням з Одеси з 18.03.2020; поїзд №100 / 99 Мінськ –Запоріжжя відправленням з Мінська з 16.03.2020, відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020; поїзди №856 / 855 Гомель – Сновськ –Гомель відправленням з Гомеля і Сновська з 21.03.2020; … безпересадочні вагони в повідомленні Кишинів – Мінськ, що курсують у складі поїздів №361 / 99 відправленням з Кишинева з 15.03.2020; прикордонний поїзд №6390 / 6389 Сарни – Горинь – Здолбунів відправленням від станцій Сарни та Горинь з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6309 / 6310 Ковель –Хотислав відправленням від станцій Ковель та Хотислав з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6315 / 6316 Ковель – Хотислав відправленням від станцій Ковель з 16.03.2020 і Хотислав з 17.03.2020.

Поїзд міжнародних ліній №371 Могилів – Львів відправленням з Могильова 15.03.2020 проїде до станції Горинь і 16.03.2020 відправиться назад по маршруту Горинь-Могилів. Надалі потяг №371 / 372 Могильов – Львів – Могилів скасовується і тимчасово курсувати не буде. У свою чергу причіпний вагон Барановичі – Львів відправленням з Барановичів з 15.03.2020 і відправленням зі Львова з 16.03.2020 скасовується.

До останньої прикордонної станції скорочується маршрут слідування прикордонних поїздів Брест – Заболоття і Барановичі – Удрицьк:

поїзди №6342 / 6341 і №6344 / 6343 Брест – Заболоття з 16.03.2020 курсуватимуть в повідомленні Брест – Хотислав;

поїзд №6217 / 6218 Барановичі – Удрицьк з 16.03.2020 курсуватиме в повідомленні Барановичі – Горинь.

Про відновлення руху поїздів і безпересадочних вагонів буде оголошено додатково.

Більш детальну інформацію про розклад руху поїздів можна отримати на сайті www.rw.by, а також в залізничних касах і по телефону Контакт-центру Білоруської залізниці 105.

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

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