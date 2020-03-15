Пункти пропуску на Донбасі закривають на карантин

На Донбасі у контрольних пунктах в’їзду-виїзду з 16 березня до 3 квітня перейдуть на карантинний режим з метою запобігання поширення в Україні коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Як зазначається, з16 березня до 3 квітня вводяться додаткові тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях.

Відтак буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території. При цьому пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень.

Водночас, припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній Уряду України території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. В зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмежень.

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Також додамо, що з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Наразі офіційно в Україні зафіксували лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.