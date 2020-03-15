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МАУ пояснила злет цін на квитки напередодні закриття кордону

Соломія Головіна

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Авіакомпанія МАУ отримала чималу кількість запитів щодо рівня цін на авіаквитки на рейси 15 – 16 березня і вирішила аргументувати такий «злет» вартості.

 

Насамперед у МАУ розтлумачили, яким чином формується ціна: сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом завдяки спеціальній системі розрахунку – Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі.

При цьому у МАУ наголосили, що ручний режим формування вартості перельотів – це кам’яний вік, авіакомпанія відійшла від цього багато років тому і не має наміру повертатися.

«Ця система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо. Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків та перераховують їхню вартість у відповідності з кількістю користувачів, які одночасно заходять в глобальну систему бронювання для замовлення квитка та створення бронювання», – зазначається у повідомленні.

Відтак у МАУ відзначають, що збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості.

Що стосується причини зростання цін, то у авіакомпанії повідомили:

«Не МАУ ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення. Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу. Авіакомпанія ніколи добровільно не припинила би це робити. Відповіді на низку риторичних запитань допомогли б прояснити ситуацію із зростанням цін: хто порахував кількість громадян України, і не тільки українців, які хочуть та мають повернутися? хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися – лише до 17-го березня? хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати? а чи дивує когось той факт, що кількість відвідувань веб-сайту авіакомпанії зросла в сотні разів?».

При цьому авіакомпанія зауважила, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка.

Своєю чергою президент МАУ Євген Дихне у Facebook також вирішив прокоментувати ситуацію з цінами на квитки:

«Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків. В принципі, раціональні аргументи не спрацьовують, коли дехто просто хайпує, аби набрати лайки і шери. Але я все ж таки спробую.Літаки, через запроваджені обмеження для пересування пасажирів, прямують до аеропортів призначення порожніми. Фактично, пасажирам доводиться платити за форматом roundtrip – «туди і назад».За таким принципом працює не тільки МАУ, як би хейтерам не хотілося звинуватити нас у цьому».

Фото: Євген Дихне

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