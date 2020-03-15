Львів'ян просять інформувати у поліцію про заклади, які не дотримуються карантину

Львівська міська рада закликає мешканців міста повідомляти на «гарячу лінію» або у поліцію про заклади, які не дотримуються умов карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що мерія проводять перевірки різних міських установ на дотримання карантинних заходів. У разі виявлення закладів, що не виконують рішення міського штабу, мерія просить мешканців повідомляти про це на гарячу лінію міста за телефоном 1580 або ж – у поліцію за номером 102.

«Закликаємо поліцію і Держпродспоживслужбу активно долучатися, бути небайдужими й допомагати виконувати рішення комісії ТЕБ і НС та міського штабу щодо запровадження карантину. Адже це – питання безпеки нашого міста і спільна відповідальність», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Відтак, серед установ, котрі перевіряють сьогодні, – готелі, спортивні заклади, дитячі розважальні заклади, кінотеатри, спорткомплекси, центри дитячої творчості, фітнес-клуби, нічні клуби, ресторани, піцерії та інші заклади громадського харчування.

Як повідомляв Львівський портал, 14 березня було організовано 6 оперативних груп, котрі перевірили 57 організацій та установ на дотримання обмежувальних заходів.

Із огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня у Львові та області призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.