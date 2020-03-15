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У Львові почали перевіряти кінотеатри, нічні клуби, спортзали і кафе на дотримання карантину

Соломія Головіна

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У Львові у суботу, 14 березня, провели перевірки різних установ щодо дотримання карантинних заходів. Відтак, було організовано 6 оперативних груп, котрі перевірили 57 організацій та установ на дотримання обмежувальних заходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«6 груп протягом дня перевірили 57 підприємств, вручили рішення та протокол міської комісії з питань ТЕБ і НС та надали роз`яснення щодо роботи в умовах карантину», – зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Відтак, серед установ, котрі перевірили сьогодні – готелі, спортивні заклади, дитячі розважальні заклади, кінотеатри, спортивні комплекси, центри дитячої творчості, фітнес-клуби, нічні клуби, ресторани, піцерії, інші заклади громадського харчування тощо.

Як повідомляв Львівський портал, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

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