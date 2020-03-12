У МВС розповіли, як в Україні каратимуть порушників карантину

У МВС закликають відповідально ставитися до ситуацій, які можуть загрожувати життю та здоров’ю громадян. Зокрема, дотримуватися правил карантину. На порушників чекатимуть штрафи або кримінальна відповідальність. Про це в ефірі Громадського радіо розповів радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

Він пояснив, що правоохоронні органи мають право здійснювати рейди та перевіряти дотримання вимог Кабміну щодо карантину. Йдеться, наприклад, про тритижневий карантин у закладах освіти по усіх Україні.

«Порушників притягуватимуть до відповідальності. Йдеться, звісно, про посадових осіб або відповідальних за суб’єкти господарської діяльності», — пояснив радник міністра.

Зокрема, дії правоохоронних органів регулюється статтею 325 Кримінального кодексу України про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

«Ми перш за все говоримо про людську відповідальність. Просимо кожного та кожну розуміти, що за вашими діями чи бездіяльністю стоїть життя і здоров’я громадян», — закликає Іван Варченко.

У разі недотримання обмежень правоохоронні органи отримуватимуть сигнали від громадян та реагуватимуть на них.

«Є стаття 137, яка встановлює відповідальність і обов’язки громадян щодо охорони життя і здоров’я дітей. Там так само санкції від великих штрафів до п’яти років ув’язнення», — пояснює він.

Радник міністра закликає також не поширювати неправдиві чутки.

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львівська міська рада також ухвалила відповідні превентивні заходи для убезпечення мешканців від вірусу. Так, у місті до 3 квітня позакривали освітні заклади, призупинено проведення культурно-масових та спортивних заходів. Крім цього пізно ввечері 11 березня на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про введення карантину з 12 березня по 3 квітня на території Львівщини.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я поінфоормували, що вже тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.