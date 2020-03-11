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Через коронавірус нардепам скасували закордонні відрядження

Ольга Денисяка

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження, в якому закликав народних депутатів не їздити за кордон. Про це йдеться у розміщеному на сайті парламенту розпорядженні голови ВР «Про невідкладні заходи із забезпечення сталої роботи Верховної Ради України та її органів».

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков «наполегливо рекомендує» народним депутатам та працівникам Апарату ВР скасувати або відтермінувати службові відрядження за межі України до зміни епідемічної ситуації у світі.

«У зв’язку із ситуацією, що склалася у світі, у тому числі в країнах ЄС, внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом, з метою запобігання виникненню та поширенню масових інфекційних захворювань, забезпечення сталої роботи Верховної Ради України та її органів на підставі статті 88 Конституції України, пунктів 7 і 8 статті 78 Регламенту Верховної Ради України, народним депутатам України, працівникам Апарату Верховної Ради України наполегливо рекомендую скасувати або відтермінувати службові відрядження за межі України до зміни епідемічної ситуації у світі», – йдеться в розпорядженні.

Керівнику Апарату ВР В’ячеславу Штучному голова ВР доручає вжити необхідних профілактичних, організаційних та матеріально-технічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб у адміністративних будинках Верховної Ради України.

Львівський портал повідомляв, що в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

У зв’язку з поширенням інфекції та гарантуванням безпеки, в деяких регіонах України планується запровадження вимушених епідеміологічних заходів, зокрема, заборона масових заходів та закриття навчальних закладів. Також 4 березня у мерії Львова рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

У Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку ж процедуру проводять і у пунктах пропуску на Львівщині.

Додамо, що у Львівській ОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім, Львів їх досі не отримав .

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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