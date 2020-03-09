В Україні затвердили новий план боротьби з поширенням коронавірусу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням в Україні коронавірусу COVID-19. Його було затверджено на засіданні урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу, передає пресслужба Кабміну.

Денис Шмигаль доручив міністрам та керівникам центральних органів виконавчої влади здійснити низку заходів.

Зокрема, керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.

Прем’єр-міністр доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту. Керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

Міністерству охорони здоров’я наказано розробити комунікаційний план по визначенню алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу і довести його до відома місцевих органів владі, а також відпрацювати питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також доручив передбачити огляд медпрацівниками або/та працівниками Держприкордонслужби всіх осіб, що прибувають в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Окрім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілей.

До 11 березня МОЗ та Міністерство фінансів зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Зазначимо, в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

У зв’язку з поширенням інфекції та гарантуванням безпеки, в деяких регіонах України планується запровадження вимушених епідеміологічних заходів, зокрема, заборона масових заходів та закриття навчальних закладів. Також 4 березня у мерії Львова рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Нагадаємо, 25 лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. У той же час, міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

Зазначимо, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку ж процедуру проводять і у пунктах пропуску на Львівщині.

Додамо, що у Львівській ОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім, Львів їх досі не отримав .

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.