Нехтуючи рішенням суду, на Пластовій продовжують підготовку до будівництва заводу

На вулиці Пастовій, 13, продовжуються підготовчі роботи до будівництва смітєпереробного заводу. Зазначимо, що суд заблокував будівництво сміттєвого комплексу. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Правда про Пластову, 13».

Незважаючи на те, що суд зупинив дію містобудівної документації на будівництво сміттєпереробного заводу, на вулиці Пластовій тривають підготовчі роботи до будівництва.

Відтак у суботу, 7 березня, мешканці району вирішили ознайомити забудовника з ухвалою суду.

«Сьогодні ми принесли Ухвалу про забезпечення позову. Юристи компанії сказали, що насправді підготовчі роботи не провояться. Хоча в тендері написано: Підготовчі роботи по об’єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13», – написала у Facebook Мар’яна Куц.

Як змінилась ситуація за 5 днів на ділянці На цьому відео видно, що навезений пісок по периметру ділянки, якого ще 2 березня не було. Тобто роботи проводяться, зупинятися ніхто не планує! Gepostet von Правда про Пластову,13 am Samstag, 7. März 2020

Водночас у ЛКП «Зелене місто» зазначили, що юристи підприємства пояснили присутнім, що проведення підготовчих робіт відбувається з дотриманням усіх законодавчих вимог та положень. Жодних документів, які б не дозволяли виконання таких робіт на вул. Пластовій, не існує.

Також підприємство наголосило, що ініціативна група мешканців вулиці Пластової заблокувала роботу техніки. Відтак спеціалісти ЛКП «Зелене місто» подали заяву в поліцію про перешкоджання законній господарській діяльності підприємства.

Своєю чергою мешканці теж викикали поліцію, аби зафіксувати наявність ухвали та ознайомити з нею директора «НВК Шляхбуд» С. Таргонія.

Львівський портал повідомляв, що громада мікрорайонів Знесіння та Кривчиці, яка активно протестує проти зведення сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій, 13, оскаржила у суді містобудівні умови та обмеження, видані на цей об’єкт.

Йдеться про містобудівну документацію, яку своїм рішенням видав виконком Львівської міськради 7 грудня 2018 року. Цим документом мерія дозволила ЛКП «Зелене місто» розробити всю проєктну документацію і звернутись до Інспекції ДАБК м. Львова за дозволом на початок будівельних робіт. Втім суд зупинив дію цих містобудівних умов та обмежень.

Зауважимо, що це вже другі містобудівні умови на обмеження, які видав виконавчий комітет на сміттєвий завод на Пластовій. Перша така документація була видана ще 10 квітня 2018 року, однак мешканці Знесіння і Кривчиць також її оскаржували у судовому порядку. Тому згодом виконком скасував перші містобудівні умови, а натомість видав нові.

Своєю чергою у Львівській міськраді вже заявили, що зупинення рішення виконкому є безпідставним, а такі дії окремих львів’ян назвали тиском.

«Ми вже готуємо апеляцію на цю ухвалу. Вчора на судовому засіданні через поведінку мешканців ні представники виконкому, ні ЛКП «Зелене місто» не мали можливості висловити свою позицію. Вбачаємо у такій ситуації тиск на суд. Зупинення рішення виконкому є безпідставним», – наголосила директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич.

Зазначимо, проєкт сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 вже пройшов комплексну державну будівельну експертизу, а також отримав висновок Мінекології, яке підтвердило безпечність майбутнього комплексу.

Також 28 грудня 2019 року ЛКП «Зелене місто» отримало від Інспекції ДАБК у м. Львові дозвіл на початок підготовчих будівельних робіт на вул. Пластовій, 13. Вони мали розпочатись 15 січня, а завершитись – 1 липня.

Нагадаємо, влітку 2018 року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Як повідомляв Львівський портал, міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту будівництва сміттєпереробного заводу: спочатку його мали розпочати з 2019 року, потім мер відтермінував цей процес до осені 2019-го. А нещодавно в ЛКП «Зелене місто» назвали вже іншу дату початку будівництва сміттєвого комплексу.

Проти сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 регулярно протестує громада мікрорайонів Знесіння та Кривчиці. Люди вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою у їхніх районах. Востаннє акцію протесту люди влаштовували наприкінці 2019 року.

Позицію місцевих жителів підтримували деякі депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєвого заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.