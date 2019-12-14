Противники будівництва сміттєпереробного заводу на Пластовій знову влаштували акцію протесту

Сьогодні, 14 грудня, кілька десятків мешканців мікрорайонів Знесіння та Кривчиці влаштували акцію протесту на кільці вул. Богданівської та Пластової. Протягом години вони ходили пішохідним переходом, тож рух транспорту був обмеженим. Про це повідомляє Львівський портал.

Як видно з онлайн-трансляції «Варти 1», львів’яни, які обурені будівництвом сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13, влаштували акцію протесту на перехресті вул. Богданівської та Пластової.

Вони фактично безперестанку ходять пішохідним переходом і таким чином заблокували рух транспорту. Втім спецтехніка, автобуси та автомобілі з дітьми проїхати таки могли. На місці також працювали патрульні, які стежили за дотриманням правопорядку.

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Серед протестувальників можна побачити чимало людей пенсійного віку, втім на акції також була присутня й молодь. Львів’яни зауважували, що вони не проти спорудження сміттєвого заводу, однак не хочуть, аби його зводили на очисних спорудах «Львівводоканалу».

Акція розпочалась о 12:00 год. і тривала трохи більше години.

Офіційної інформації від правоохоронців про цю акцію протесту наразі ще немає.

Зазначимо, що громада мікрорайонів Знесіння та Кривчиці регулярно протестує проти будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій, 13. Люди вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою у їхніх мікрорайонах.

Позицію місцевих жителів підтримували деякі депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєвого заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.

Навесні Міністерство екології та природних ресурсів України підтвердило безпечність майбутнього сміттєвого заводу. Втім воно також зобов’язало ЛКП «Зелене місто» встановити додаткову систему очистки технічних і дощових стоків на території сміттєвого комплексу, аби унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище.

Додамо, що зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Водночас жодні фактичні роботи на вул. Пластовій дотепер не розпочалися. Міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту цього процесу: спочатку будівництво заводу мали розпочати з 2019 року, нещодавно мер заговорив уже про нову дату. Детальніше про це читайте тут.