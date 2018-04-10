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У мерії дозволили будувати сміттєпереробний завод на Пластовій. Візуалізація

Наталя Дуляба

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У Львівській міськраді затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ЛКП «Зелене місто» механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13. Відповідне рішення сьогодні, 10 квітня, прийняв виконавчий комітет міськради, передає Львівський портал.

 

Згідно з проектом рішення, механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будуватимуть на земельній ділянці, площею 6,7007 га.

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; функціональне призначення – зона В-2 – зона, передбачена для виробництв ІІ класу шкідливості відповідно до зонінгу Личаківського району.

Гранично допустима висота сміттєпереробного комплексу – 20 м. Максимальний відсоток забудови ділянки Львівська міська рада встановила на рівні 80%.

Зазначимо, земельну ділянку під сміттєпереробний комплекс на вулиці Пластовій ЛКП «Зелене місто» депутати міськради виділили 25 січня цього року.

А будівництво сміттєпереробного комплексу на вулиці Пластовій, 13 планують розпочати вже улітку цього року.

Нагадаємо, раніше сміттєпереробний комплекс хотіли збудувати на ділянці ТЕЦ-2 на Пластовій, 125, і навіть зробили ТЕО для цих робіт. Проте через неузгодженість у земельному питанні і супротив мешканців прилеглих сіл цю ділянку відкинули.

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