Коронавірус: львівські медики показали, як лікуватимуть хворих

На Львівщині медики зняли соціальний ролик, в якому показали свої дії, якщо до них звернеться людина з підозрою на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За легендою, чоловік повернувся з півночі Італії за кілька днів до цього. Спочатку проблем зі здоров’ям не помічав, а вчора відчув слабкість, піднялась температура. Відтак прийшов до свого сімейного лікаря на огляд до амбулаторії.

Оскільки пацієнт – потенційний носій вірусу, лікар оглядає його у спецодязі, який одразу утилізується, інструменти та приміщення дезінфікують, а пацієнтів, які на той час перебували в амбулаторії, просять вийти з приміщення.

Лікар викликає швидку – до пацієнтів із підозрою на коронавірус медики приїжджають у спецодязі. Чоловіка оглядають, після цього доправляють до інфекційної лікарні та розміщують у боксі. Тут пацієнта з умовною підозрою знову оглядають, роблять швидкий тест, якщо він позитивний – відправляють далі на підтвердження. Опісля – дезінфікують салон карети швидкої, якою перевозили хворого.

Так, для хворих із підозрою на коронавірус у обласній інфекційній лікарні підготували спеціальні палати, в яких, у разі такої потреби, зможуть розмістити до трьох сотень хворих із Covid-19. Персонал лікарні готовий до надання допомоги таким хворим та забезпечений засобами захисту.

Як повідомляв Львівський портал, міськрада Львова виділила 7 мільйонів на борротьбу з коронавірусом в області.

Водночас 25 лютого Львівська ОДА заявила, що скерує 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією.

Також 4 березня у мерії рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Раніше в рамках комплексного плану протиепідемічних заходів щодо коронавірусу у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспансери для гігієнічного дозування, які встановлять у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

Водночас ми інформували, що у львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд.

Додамо, що Львів досі не отримав жодної тест-системи, яка б діагностувала у людей коронавірус.

Як відомо, що у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.