У жодного евакуйованого з Китаю немає ознак зараження коронавірусом, – МОЗ

Під час проведеного у суботу вранці обстеження у жодного з евакуйованих з Китаю не виявлено ознак зараження коронавірусом. Про це на брифінгу у суботу заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, передає Укрінформ.

«Результати вранішнього медичного обстеження є позитивними: в жодної особи, яка перебуває в обсервації, не виявлено ознак захворювання. Хочу наголосити, що всі люди почуваються добре – і пасажири літака, і члени екіпажу», – сказав Коваль, додавши, що евакуйовані проходять такі обстеження двічі на день.

За його словами, сьогодні епідеміологи візьмуть в обсервованих зразки крові для обстеження.

«Як ви знаєте, в Україні з’явилася тест-система, і зразки будуть доправлені до київської лабораторії, і надалі кожні три дні буде відбуватися обстеження (крові, – ред.). В разі якихось результатів, тих чи інших, ми будемо вас інформувати», – зауважив Коваль.

Він нагадав, що сьогодні пішла вже третя доба в обсервації, яка розпочалася «з моменту потрапляння наших людей до літака, це було 19 лютого о 18 годині за київським часом».

Водночас заступник міністра наголосив, що між обсервацією і карантином є різниця.

«Обсервація – це не карантин. Карантин – це комплекс заходів, який відбувається в джерелі, в осередку інфекції. Обсервація – це вихід із зони карантину. Карантин був в Ухані, а в Україні – здорові люди перебувають в обсервації, і перебуватимуть упродовж 14 днів», – пояснив він.

Як повідомляв Львівський портал, евакуйованих з Китаю українців розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема розпалили багаття посеред дороги, а також кидали каміння в автобуси.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах, куди на карантин привезли евакуйованих з Китаю українців, понесуть відповідальність.