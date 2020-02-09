На борту лайнера Diamond Princess в українця виявили коронавірус, – ЗМІ

На борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, в одного українця виявили коронавірус. Про це пише УП із посиланням на Associated Press.

«Японія повідомила ще про шість випадків коронавірусу серед 3700 пасажирів та екіпажу на борту карантинного круїзного лайнера Diamond Princess, що збільшило кількість інфікованих на судні до 70 осіб. Нові випадки – американська 70-річна пасажирка та п’ять членів екіпажу: чотири філіппінці та українець», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 4 лютого в японському порту Йокогами круїзний лайнер Diamond Princess («Діамантова принцеса») помістили на карантин, адже в одного з пасажирів виявили коронавірус 2019-nCoV.

У зв’язку із цим близько 3700 людей на судні, включаючи членів екіпажу, помістили на карантин. За даними українського МЗС, на кораблі перебувають 25 громадян України – всі члени екіпажу. Загалом на судні є 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 – це пасажири.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Станом на ранок 9 лютого коронавірусом у Китаї заразились 37 198 людей. 811 осіб із них померли.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові тако взялися перевіряти людей, що приїжджають із Китаю. Про перший такий випадок стало відомо 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся до Львова з Китаю, де відпочивав. Він мав ознаки ГРВІ, тож його медики помістили в ізолятор. Станом на 3 лютого обох чоловіків виписали з лікарні.