Коронавірус на лайнері з українцями на борту: заразились уже 70 людей, – ЗМІ

На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині в порту японського міста Йокогама, виявили нові випадки зараження коронавірусом. Про це пише Уніан із посиланням на New York Times.

За інформацією газети, ще шестеро пасажирів судна заразились коронавірусом. Таким чином загальна кількість інфікованих на лайнері Diamond Princess досягла 70 осіб.

Зазначимо, 4 лютого в японському порту Йокогами круїзний лайнер Diamond Princess («Діамантова принцеса») помістили на карантин, адже в одного з пасажирів виявили коронавірус 2019-nCoV.

У зв’язку із цим близько 3700 людей на судні, включаючи членів екіпажу, помістили на карантин. Станом на 8 лютого було відомо про 64 інфікованих коронавірусом.

За даними українського МЗС, на судні перебувають 25 громадян України – всі члени екіпажу. Всього на судні є 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 – це пасажири.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не було жодного випадку коронавірусу. Про те, як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Станом на ранок 9 лютого коронавірусом у Китаї заразились 37 198 людей. 811 осіб із них померли.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові тако взялися перевіряти людей, що приїжджають із Китаю. Про перший такий випадок стало відомо 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся до Львова з Китаю, де відпочивав. Він мав ознаки ГРВІ, тож його медики помістили в ізолятор. Станом на 3 лютого обох чоловіків виписали з лікарні.

Фото: Reuters